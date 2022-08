Quel maledetto John O'Hara

Comprarsi una Rolls Royce in attesa del premio Nobel: John O’Hara ha fatto questo e altro. Anzi, a dirla fino in fondo ha fatto tutto, proprio tutto, tranne vincere quel premio, e chissà che fine ha fatto la Rolls Royce. Perché John O’Hara, per tutta la vita, ha sprecato la vita litigando. E ha lavorato senza sosta alla caduta e allo schianto della propria reputazione, una reputazione che nemmeno i 247 (su 400 in tutto) racconti pubblicati sul New Yorker sono bastati a emendare – John Cheever, John Updike e Mavis Gallant ne hanno pubblicati molti di meno, e sono lì a dimostrare che le dimensioni numeriche contano fino a un certo punto. “Tutti hanno un aneddoto che racconti di quanto O’Hara fosse coglione, arrivista, orrendo”. Poi aggiungeva: “Credo che sia uno scrittore sottovalutato perché odiato da chiunque”, e lo posizionava, nella gerarchia dei valori letterari, una tacca abbondante sopra Francis Scott Fitzgerald.

