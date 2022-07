L'esperimento della coreografa Blanca Li: balla con me nel metaverso

No, ma la rabbia. La rabbia, e anche un po’ l’allegria, di vedere all’opera la scissione fra mente e materia, di assistere allo spettacolo dei tuoi sensi che fanno a pugni con il raziocinio e la tua preziosa Mente con la M maiuscola, mentre stai lì a salire e scendere scale immaginarie con il casco 3D, i sensori ai polsi e alle caviglie e lo zainetto con la batteria sulla schiena. Durata trentacinque minuti e poi tutto si esaurisce rispedendoti nella realtà sensibile come la zucca di Cenerentola trainata dai topini che, adesso lo so, ha vissuto anche lei un party virtuale come quello organizzato da Blanca Li che è la grande attrazione pop di questo Festival dei due mondi di Spoleto. Chissà di che cosa si facevano ai tempi di Charles Perrault, dopotutto pare che a Versailles non risparmiassero sulle atropine.

