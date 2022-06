La forza del romanzo che dava fastidio a Mosca. “Gli uffici competenti”, di Iegor Gran

"C’è una legge universale, nella società sovietica: in una compagnia di venti persone che non conosci, c’è immancabilmente un delatore”. Lo scrive Iegor Gran (al secolo Iegor Sinjavskij) nel suo Gli uffici competenti, in libreria in questi giorni per Einaudi, in cui l’autore racconta, trovando la giusta distanza, di quel padre, Andrej Sinjavskij che, insieme a Julij Daniel’, fu attore del processo Sinjavskij-Daniel’ in cui i due autori furono accusati, secondo l’articolo 70 del Codice penale del tempo, di creazione, detenzione e diffusione di “elaborati antisovietici”, e quindi condannati, entrambi, al Gulag.

