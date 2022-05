Nft e diritti digitali cambieranno i musei. Parla il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi

Entrando nel rinascimentale cortile di Palazzo Strozzi a Firenze in questi giorni (e fino al 31 luglio) ci si imbatte nella grande installazione digitale di Refik Anadol, artista turco-statunitense che utilizza come materiali algoritmi e intelligenze artificiali che creano ambienti ipnotici, visioni illusionistiche. Come le opere dell’americano Mike Winkelmann, in arte Beeple, il primo artista digitale a vendere, lo scorso anno, una sua opera per l’equivalente di 69 milioni di dollari in criptovaluta con il sistema degli Ntf, i non fungible token, che è stato tra i primi a utilizzare. L’istallazione di Anadol fa parte della mostra “Let’s Get Digital! - Nft e nuove realtà dell’arte digitale”, che ha innanzitutto una caratteristica: è una delle prime mostre realizzate in Italia, da una istituzione culturale ed espositiva di tipo “tradizionale”, dedicate alla rivoluzione Nft. Arturo Galansino – che della Fondazione Palazzo Strozzi è direttore e ha curato “Let’s Get Digital!” assieme a Serena Tabacchi, direttrice del MoCDA, Museo d’arte digitale contemporanea – spiega per prima cosa che gli Nft “non sono una bolla o un fenomeno speculativo”. Come qualcuno (passatista o solo scarsamente informato?) invece ritiene.

