Quando Thomas Bernhard si metteva di traverso. Una pièce con musica e Wittgenstein

Bernhard è uno scrittore e un drammaturgo impegnato in uno scontro perenne con le convenzioni, in contrasto con sè stesso e la natura

Lo scrittore austriaco Thomas Bernhard, fra i più grandi del Novecento, si oppone, sceglie sempre la via opposta, che è anche la strada più insolita. E’ tredicenne quando Salisburgo viene bombardata dagli Alleati. Si oppone al nazionalsocialismo, al cattolicesimo e allo “spirito degenere” (Autobiografia, Adelphi, 2011, a cura di L. Reitani) della città natale di Mozart e dell’intera Austria, tanto da sognarla incenerita da un incendio nel racconto Andata a fuoco (in Goethe muore, Adelphi, 2013). Si oppone al ginnasio e diviene apprendista commerciante. Si oppone allo studio tecnicistico del violino per non perdere, del violino, la qualità di “strumento di melanconia”. Suonando nella “stanza delle scarpe”, dove giacciono ammucchiate le calzature degli allievi, la consacra a luogo salvifico di riflessione, divagazione e fuga dall’orrore del mondo. Divenuto scrittore, si oppone al linguaggio, così come l’eccentrico pianista Glenn Gould, non a caso protagonista de Il soccombente, si sottrae all’esecuzione pedissequa. Entrambi interpretano. Se Gould ricrea la partitura, manipolandola, Bernhard ricrea il linguaggio su uno spartito, orchestrando contrappunti, note e sprezzature, che lo trascinano costantemente verso una paradossale iperbole.