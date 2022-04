Non c'è da stupirsi se un grande libro come quello di Piero Trellini passa quasi inosservato

E’ del tutto normale che un libro straordinario come questo di Piero Trellini, L’Affaire. Tutti gli uomini del caso Dreyfus (Bompiani, 1.371 pp., €30 euro) sia passato sostanzialmente inosservato. Siamo talmente abituati a una saggistica esile o imbarazzante, che un libro del genere può solo turbare. Una grande conoscenza dei fatti e una grande capacità di raccontarli sono una tale rarità che è meglio fare finta che sia uno dei tanti studi sul caso che divise drammaticamente in due la Francia per molti anni. Invece ci troviamo davanti a un affresco in cui ognuno dei molti personaggi ha il giusto rilievo. La storia del capitano ebreo ingiustamente condannato per spionaggio diventa così la chiave di una grandiosa visione panoramica.

