Vita felice e scandalosa di Marie Curie, processata come Dreyfus

Fotografie di Marie Curie sorridente non ne ho trovate. Non significa che non sia stata enormemente felice, di quella felicità che contiene anche la disperazione. Felice dentro il suo straordinario posto nel mondo, dal giorno in cui mise piede a Parigi nel 1891 per studiare Scienze alla Sorbona (23 donne su 1825 studenti). Qualche volta sveniva per la fame, una volta si mise addosso anche la sedia per resistere al freddo della stanza in cui dormiva. Felice degli studi, delle scoperte, del lavoro sperimentale in laboratorio. “Ero entusiasta di ogni cosa nuova che scoprivo o imparavo: era come se un mondo nuovo, il mondo della scienza a cui potevo finalmente accedere in piena libertà, si schiudesse davanti a me”. Marie Curie si dispiaceva soltanto che i giorni passassero tanto velocemente. Felice di una sensazione precisa, che richiedeva dedizione, forza di volontà e nessun rimorso per le cose e le persone lasciate in Polonia: “Qui è in gioco tutta la mia vita”.

