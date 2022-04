Quanto era folle Balzac

Verso la fine del secolo scorso, la concezione austera e formalista della letteratura ci è venuta a noia. Avevamo di nuovo bisogno di storie, eccessi, melodrammi. Allora abbiamo riscoperto Balzac; non più un Balzac ridotto a funzioni narratologiche, ma gustato con tutte le sue spezie da Mille e una notte borghese. Oggi Peter Brooks, pensando alle “stagioni”, ai prequel e agli spin-off della “Commedia umana”, ne fa l’antenata delle serie. Su questo paragone si apre il suo Vite di Balzac (Carocci), dall’autore definito “un’antibiografia”. Non si tratta cioè di un libro che, sulla scia del Sainte-Beuve avversario di Balzac, collega l’opera con la biografia; ma non è neanche un’algida analisi strutturale. L’idea è invece quella di seguire le storie dei personaggi balzachiani senza schiacciarli sotto il peso della teoria, e prendendo sul serio le esperienze che ci propongono.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE