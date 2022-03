I fili dell'assenza. Cosa resta di chi scompare senza lasciare traccia

Richey Edwards, Ettore Majorana, J. D. Salinger. Diverse gradazioni di invisibilità, chi si chiude in casa, chi fa credere di essere morto. Un'occasione di rinascita per chi scappa, un vuoto pulsante per chi resta. Come nei fumetti Disney: la mancanza va segnalata con un'aureola di piccoli raggi magnetici

Richey Edwards era il chitarrista e il leader dei Manic Street Preachers, una band brit-pop attiva negli anni Novanta. Il 31 gennaio del 1995 Richey si trovava all’hotel Embassy di Londra, in attesa di partire il giorno successivo per gli Stati Uniti. In programma c’era un lungo tour promozionale per l’ultimo disco della band: The Holy Bible, a detta di molti l’apice della loro produzione musicale. Edwards non amava il pubblico americano, non amava allontanarsi dall’Inghilterra; se fosse stato per lui, non sarebbe partito. Certo, con l’alcol non aveva più nulla a che fare, ma i tanti anni di depressione pesavano sul suo equilibrio. O forse, no; forse sono solo supposizioni. Qualche settimana prima, si era rasato a zero per commemorare il recente trapasso del suo cane Snoopy, e aveva raggiunto la band agli uffici della Sony con indosso un pigiama da deportato e un paio di pantofole ai piedi. Segni di malessere, probabilmente; oppure soltanto eccentricità esibita.