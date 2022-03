L'alienazione dei trentenni, tra desideri e vita vissuta, nel nuovo romanzo di Sally Rooney

Il nuovo romanzo di Sally Rooney (Dove sei, mondo bello, Einaudi 2022) è la riprova, semmai ce ne fosse bisogno, che la romanziera irlandese trentunenne – i cui Parlarne tra amici (2017) e Persone normali (2018) hanno avuto successo planetario, anche nella trasposizione per lo schermo – ha un talento straordinario, da enfant prodige, e che questo talento è capace di rinnovarsi e diventare a ogni libro sempre più nitido e acuto. Non tanto perché lei ne abbia la programmatica intenzione, di raccontare il mondo sempre meglio, ma perché la sua urgenza di narratrice, e di pensatrice, sembrerebbe proprio incunearsi in quello spazio sottile che c’è tra i fatti (gli eventi delle vite singolari, quelle dei suoi personaggi – e di tutti in definitiva) e il pensiero che, su questi fatti, lei e i suoi personaggi producono. E’ come se Rooney scrivesse una gnoseologia del tempo presente – cosa evidentemente ardua – attraverso il racconto delle vite, e soprattutto delle incongruenze di vita, dei suoi giovani personaggi, che attraversano questo nostro tempo così com’è, perché altro non è dato loro da fare. Se non – ed ecco la cifra di Rooney – pensarci su.

