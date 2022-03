Camilla Grudova: buon vecchio gotico mescolato a buon vecchio surrealismo

Dopo un buon mezzo secolo di egemonia, terminata o agli ultimi fuochi l’èra dei Roth, degli Updike, dei McCarthy, dei DeLillo, delle Atwood, delle Munro, la letteratura nordamericana è alle corde, e i lettori avveduti guardano altrove: al Sudamerica dei Bolaño, dei Pauls o dei Fresán, all’est Europa delle Tokarczuk, dei Krasznahorkai, dei Gospodinov o dei Cartarescu… Ciò non accade per caso: è frutto della filiera master in creative writing–agenzie letterarie–editori che ormai negli Stati Uniti e in Canada monopolizza l’accesso alla pubblicazione. Tutti gli aspiranti autori (o almeno: tutti quelli con qualche chance) vengono dalle scuole di scrittura, che a loro volta inquadrano gli studenti in modo che riescano a essere rappresentati subito da un’agenzia, la quale a sua volta li (pre)condiziona a produrre un manoscritto spendibile con un grande editore. Il risultato è una produzione monocorde, in cui il problema non è tanto il politicamente corretto (come ravvisava Millet, che aveva inquadrato il problema ma non la causa) quanto la micidiale omologazione tematica e formale. Capita, allora, sbirciando le nuove uscite dal Nordamerica, che le cose più interessanti si scovino nelle raccolte di racconti d’esordio, per una ragione tragicamente lineare: essendo sovente composte anche da cose scritte prima del condizionamento scolastico e d’agenzia, conservano ancora un alito di originalità.

