Edmund Burke contro la benevolenza universale che cancella storia e tradizioni

Il filosofo britannico che pure vedeva nel tempo antico una traccia di solennità, non resta sigillato nelle parentesi polverose del passato. Tuona anche oggi per chiunque abbia orecchio

Londra, 7 maggio 1782. “La nostra è una Costituzione prescrittiva, una Costituzione la cui unica autorità deriva da tempo immemorabile”. Questo il succo di un appunto andato a vuoto. Edmund Burke avrebbe dovuto pronunciarlo contro William Pitt il Giovane, che intendeva allargare e redistribuire i rappresentanti del paese in Parlamento. Un discorso mai tenuto, chiuso nel cassetto, ben oltre due secoli fa. Ma a un classico non importa che il tempo passi. Meno che mai sarebbe importato al vecchio whig, tornato in libreria con Storia e tradizione (Mimesis, 192 pp., 18 euro).