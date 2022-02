Il terremoto tra distruzione e cambiamento

Sulle sfondo della catastrofe sismica del 1908 nello Stretto di Messina si articola Trema la notte, il nuovo libro di Nadia Terranavova che tiene insieme il dolore per la distruzione ma anche la speranza per un cambiamento di vita

Il protagonista di Alexandre Dumas fu svegliato a metà della notte; aprì la finestra. La città era tutto un grido. Terremoto! Terremoto! C’era stata una scossa terribile, ma lui non l’aveva sentita, nonostante il letto si fosse scostato dal muro e avesse raggiunto il centro della stanza. La gente si riversava in strada terrorizzata, mezza svestita. Poi man mano ritornò la calma, non ci furono altre scosse. Il mattino seguente fu lo stesso proprietario dell’albergo ad andare a svegliarlo. Molti dei palazzi intorno erano crollati. Il protagonista si trattenne ancora qualche giorno; le scosse avvenivano di notte; di giorno il convento dei cappuccini dava messa grande e i superstiti si ritrovavano lì tutti insieme. Il racconto di Alexandre Dumas, I sepolti vivi. Un terremoto in Sicilia, è ambientato tra Messina e Siracusa negli anni successivi al terremoto che tra il 5 febbraio e il 28 marzo 1783 colpì l’area dello Stretto, devastando Messina e la Calabria, e venne considerato la più grande catastrofe dell’Italia meridionale nel diciottesimo secolo.