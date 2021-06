Il sisma di Strasburgo e il crollo di Miami sono legati. E il clima non c'entra nulla

A Miami un condominio, costruito su terreni paludosi, si sbriciola per la corrosione delle fondamenta causando morti e feriti. A Strasburgo un terremoto di 4,4 gradi di magnitudo è per la prima volta (anche se c’era stato un incidente analogo a Basilea) attribuito ufficialmente ad attività umane: i test effettuati da una società di energia geotermica nel sottosuolo per estrarre il calore dalle rocce. Cosa hanno in comune i due eventi? Due cose: l’attività di corrosione o alterazione dei sistemi ambientali locali che l’acqua (del mare o pompata dall’uomo) può produrre nel sottosuolo; la necessità (man mano che evolvono le tecnologie) di fare indagini accurate, di avere nuove regolazioni e tecniche di prevenzione e mitigazione nello sfruttamento del sottosuolo.

