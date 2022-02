Le ombre del caso McConville gettate su Gerry Adams, protagonista della pace in Irlanda

Un fatto di sangue di cinquant'anni fa raccontato in un libro che scava nel conflitto dell'Ulster. Gerry Adams, che dal '98 si è affidato in toto alla politica per le sue battaglie, fu davvero il mandante del rapimento di Jean McConville? Intanto la Brexit rimette in discussione accordi e confini tra Repubblica d’Irlanda e Regno Unito

Che Jean McConville fosse una spia britannica era una certezza per i Provos dell’Ira, e poco importava per loro, nel dicembre ’72, se fosse vedova e madre di dieci figli, tirati su con quel che riusciva nei miseri spiragli che le concedevano le periferie di Belfast. Andarono a prenderla a casa, strappandola letteralmente dalle braccia dei figli, che da quella sera mai più l’avrebbero rivista. Quel che le accadde dopo – nonché i ruoli e le responsabilità di chi volle che McConville divenisse la più nota delle “disappeared”, dato che i suoi resti saranno trovati solo nel 2003 su una spiaggia – è ciò che ha cercato di approfondire Patrick Radden Keefe nel suo libro Non dire niente (Mondadori), che è la ricerca svolta sul campo in quattro anni di lavoro, sette viaggi in Irlanda del nord e più di cento interviste, nonché un carotaggio angosciante del conflitto dell’Ulster.