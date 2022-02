La doppia vita del Sudtirolo

Ogni tanto si scopre l’Alto Adige, cioè il Sudtirolo. Anche nei giorni scorsi, quando si sono guardate con occhio sbarrato le fiaccolate gremite di nemici del vaccino a Bolzano e Merano, e il protagonismo di No vax sudtirolesi nello stesso capoluogo d’oltreconfine, Innsbruck, mentre il governo austriaco decretava l’obbligo vaccinale. Nel 1983 Sebastiano Vassalli (1941-2015) viaggiò nel Sudtirolo per Panorama, e pubblicò due anni dopo per Einaudi un reportage intitolato “Sangue e suolo. Viaggio tra gli italiani trasparenti”. Il libro lasciò sconcertati lettori e lettrici della penisola, messi di fronte a un quadro in cui i cittadini di lingua italiana venivano descritti come immigrati mal tollerati, e ancora più sconcertate lettrici e lettori della provincia autonoma di Bolzano, che si vedevano trasferiti in un paesaggio esotico pressoché coloniale. Al di là delle polemiche roventi (Vassalli ci sarebbe tornato sopra trent’anni dopo, “Il confine. I cento anni del Sudtirolo in Italia”, per Rizzoli) l’episodio confermava la misconoscenza universale di quella mezza regione di frontiera.

