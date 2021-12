Il segreto della poesia di Antonia Pozzi va cercato sulle sue montagne

Oggi siamo stati a Pavia, a trovare la nonna, e nel tornare abbiamo goduto uno spettacolo indimenticabile. La macchina filava veloce sull’infangata alzaia pavese: vicino, il naviglio rifletteva il cielo terso del tramonto, e tutt’intorno, lievemente ondulata, si stendeva, spruzzata di neve, la fertile pianura. Laggiù, dietro un sottile ma fitto reticolato di rami brulli, il sole cala a poco a poco. E tutto è vermiglio intorno a lui e irraggiano nel cielo delle nubi e si allungano, quali sanguigne lingue di draghi favolosi, su di un fondo azzurrino che, in alto, si fa sempre più carico ed è, sul nostro capo, del più bel turchino. Tremule occhieggiano le prime stelle”. E’ il 26 dicembre del 1925. Antonia Pozzi ha tredici anni e scrive fitta sul suo quaderno. Sta scoprendo che la scrittura è irrinunciabile alla sua vita così come il suo sguardo non è mai sazio di immagini, di conoscenza e di desiderio di darsi al mondo. La sera del 21 dicembre è stata alla Scala insieme ai genitori. Davano “Madama Butterfly”. Antonia è incantata dalla musica e dal dramma che si consuma sulla scena. Non si possono leggere queste pagine di diario se non con un senso di commozione, non si possono che intravvedere parallelismi. Come Cho-cho-san, giovane protagonista dell’opera di Puccini, anche Antonia si innamorerà quindicenne di un uomo più grande di lei (Antonio Maria Cervi, suo professore di Latino e Greco al liceo Manzoni di Milano), come lei sognerà invano la felicità, come lei cercherà una via di uscita estrema al proprio soffrire. Mentre è alla Scala, però, Antonia ancora non sa niente di quello che ha in serbo per lei il futuro. Sul palcoscenico tutto è sole e incanto di primavera, mentre fuori su Milano sta cadendo la neve. La neve: a questa poetessa associo proprio la neve; la neve e la montagna come luogo ideale a cui consacrare la purezza delle proprie intenzioni e del proprio vivere.

