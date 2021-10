Il bel libro di Giovanni De Luna e la topica presa con “La vita è bella”

Benché scrittore e non uomo di cinema, una volta Gore Vidal disse che il cinema è il più piacevole oggetto di conversazione. Non è facile contraddirlo. Fra tutte le arti, il cinema è da un secolo la più popolare e frequentata, la più accessibile e varia: un genere narrativo nel quale tutto è visibile ma anche musicalmente commentato e i cui personaggi sono persone in carne e ossa, attori ai quali ci si affeziona, di cui ci si innamora e della cui vita privata il pubblico vorrebbe sapere tutto. Materia di cui parlare ce n’è anche troppa. Il cinema è un’arte potente e predatoria che ha fagocitato e spinto in un angolo le arti tradizionali: il romanzo, il teatro letterario e musicale, la pittura. Anche quella cinematografica è, come le altre, un’arte tecnicamente complessa; ma per parlare di film, vicende, attori e registi, non c’è bisogno di essere degli specialisti. Aggiungo solo un’osservazione un po’ deprimente: oggi di film si parla pochissimo rispetto a qualche decennio fa. Non solo la critica cinematografica è in declino come ogni altro genere di critica: poco la si pratica e poco la si legge. Sono gli stessi spettatori che ormai sono quasi muti quando escono da un cinema.

