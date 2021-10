"Sagacity", il libro-chiave di Fulvio Ventura

Fulvio Ventura è stato un maestro in ombra della fotografia italiana. Compagno d’avventura dei più famosi Ghirri, Guidi e Basilico, ha partecipato, con i migliori di quella generazione, ai due progetti di culto “Viaggio in Italia” (1984) e “Archivio dello spazio” (1987-1997). Ventura, morto l’anno scorso a 79 anni, era uomo coltissimo e profondo, di una sensibilità che si esprimeva con fotografie di grande qualità e fascino, ma anche con quello che molti definiscono “un pessimo carattere”. Una sorta di misantropia che ha contribuito alla sua poco generosa fortuna critica ed editoriale. Sembra impossibile che solo oggi, a quasi cinquant’anni di distanza, veda la luce “Sagacity”, un libro concepito nel 1975, su cui l’artista è tornato per tutta la vita. In un primo momento il volume doveva uscire nel 1978 per Punto e Virgola, la casa editrice di Ghirri e Chiaramonte, con il titolo “Souvenirs” e un testo di Jean-Claude Lemagny, fondatore della galleria di fotografia della Bibliothèque Nationale di Parigi. Prima la pervicace insoddisfazione di Ventura per le prove di stampa, poi il fallimento dell’editore hanno fatto rimandare la pubblicazione sine die.

