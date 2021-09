La cultura: il nuovo terreno di scontro globale

Nollywood, il K-pop, la filantropia, il Louvre di Abu Dhabi, lo Yoga, ne parla l’autore francese Antoine Pecquer, specializzato in economia della Cultura, in un nuovo, utile Atlante, lo abbiamo intervistato

La ferrovia Tazara, che collega Tanzania e Zambia, inaugurata nel 1976, è considerata la pietra miliare della Cinafrica. Quasi 50 mila lavoratori cinesi hanno posato i binari e costruito le infrastrutture dei duemila chilometri che compongono il percorso. Da allora, Pechino non si è più fermata. Dopo aver costruito gli stadi, in Africa la Cina ha iniziato a costruire i luoghi per l’arte. Un’opera-simbolo è il colossale Teatro dell’Opera di Algeri, interamente finanziato e costruito dal governo cinese con 40 milioni di euro, almeno secondo il budget dichiarato, che rimane probabilmente molto sottostimato. Cultura e denaro in cambio di risorse.