In viaggio verso "Dune". Il romanzo di Herbert sugli schermi di Venezia 78

Uno scatolone di sabbia: è Arrakis, il pianeta desertico al centro della saga fantascientifica di Dune. Il romanzo di Frank Herbert del 1965 è oggetto della trasposizione cinematografica di Denis Villeneuve, in sala a ottobre e in anteprima al Festival di Venezia. Potrebbe non essere la lettura più rinfrescante da portare sotto l’ombrellone, ma è un libro incredibilmente al passo con i tempi; il regista canadese lo ha descritto come “tristemente profetico: contiene temi come la deriva capitalistica della nostra società, i guasti connessi al cambiamento climatico e i pericoli sottesi allo scontro tra religioni”. Tutto vero, ma forse c’è da aggiungere qualcosa in più.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE