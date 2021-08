Il successo tour-museale dei ritratti degli Obama

Nel Giugno del 1968 il fotografo Paul Fusco era a bordo del treno che trasportava la salma di Robert Kennedy. Le sue foto dei milioni di persone che lungo la ferrovia salutavano il feretro di quello che avrebbe potuto essere il loro presidente sono oggi parte della storia dell’arte oltre a essere un documento eccezionale. Oggi l’America ha altri motivi per piangere ma grazie al cielo non per un presidente morto ammazzato. Anzi centinaia di migliaia di persone hanno potuto e potranno andare a vedere i ritratti di un ex presidente e della ex first lady ancora vivissimi e addirittura al centro di un culto della personalità e della celebrità camuffati, ma nemmeno troppo, sotto le spoglie di una correttezza politica imperante e maestosa anche nel mondo delle arti visive. Mai prima, che io ricordi, gli inquilini della Casa Bianca erano stati strumentali nelle carriere di artisti contemporanei.

