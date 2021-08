Aixa de la Cruz, ovvero come l'autofiction diventa la strada per la modestia letteraria

"L’autofiction come forma di scrittura la usano solamente i tipi noiosi e tronfi e le signore ebree”, ha detto a un certo punto un’amica ad Aixa de la Cruz, autrice basca trentenne, voce emergente della letteratura spagnola, ospite in questi giorni al Festival Letterature di Roma. Deduco che, non essendo né noiosa né tronfia (né signora ebrea), sia allora per bastiancontrarismo che Aixa de la Cruz ha scritto questo libro appena tradotto da Giulio Perrone Editore con un titolo, “Transito”, che può ingenerare qualche equivoco. Se volete leggerlo come testimonianza autobiografica della contorta evoluzione di una provocatoria autrice queer, della quale sentiremo parlare per decenni, su temi come l’identità di genere e il #MeToo, liberissimi di farlo; non vi seguirò. Preferisco affidarmi al titolo originale, “Cambiar de idea”, e scandagliare il romanzo breve ma intenso alla ricerca di quale illuminazione improvvisa l’abbia spinta a scrivere le proprie memorie a trent’anni, cosa che parrebbe prematura.

