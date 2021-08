Che meraviglia il ritrovamento dei manoscritti di Céline rubati nel 1944

I celinomani, anche quelli più romantici, avevano perso le speranze: i manoscritti inediti di Louis-Ferdinand Céline, scomparsi nel 1944, o meglio rubati allo scrittore francese nel suo appartamento di Montmartre quando fuggì in Germania in seguito alla liberazione della Francia, sono stati inghiottiti dalla storia, non riappariranno mai più. E invece, in circostanze degne di un romanzo poliziesco, è avvenuta la resurrezione di questi archivi dal valore inestimabile, migliaia di pagine scritte a mano da Céline e consegnate da un misterioso personaggio al critico teatrale ed ex giornalista di Libération Jean-Pierre Thibaudat. “Diversi anni fa, un lettore di Libération mi ha chiamato dicendomi che voleva darmi dei documenti. Il giorno dell’appuntamento, è arrivato con dei sacchi enormi che contenevano dei manoscritti. Erano di Louis-Ferdinand Céline. Me li ha consegnati ponendo una sola condizione: non renderli pubblici prima della morte di Lucette Destouches, poiché, essendo di sinistra, non voleva ‘arricchire’ la moglie dello scrittore”, ha rivelato Thibaudat al Monde.

