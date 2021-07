E ora purifichiamoci. L'artista americano Bill Viola torna a Palermo

Una pioggia battente e inattesa che stronca l’epidemia è forse la visione salvifica sognata ovunque da quando la pandemia da Covid-19 ha stravolto le nostre vite. Leggenda dice che un tale miracolo accadde a Palermo nel luglio del 1625, quando la città fu liberata dalla peste che la flagellava da lunghi mesi, per intercessione della vergine Rosalia, bionda principessa normanna poi divenuta Santa protettrice della città: un forte temporale investì la processione a lei dedicata e, da quel momento, all’improvviso, la peste finì. Questo evento prodigioso viene celebrato ogni anno in questi giorni con messe, preghiere, festeggiamenti e si conclude con fuochi d’artificio che durano ore, il cui finale è la famosa “masculiata”, il momento ultimo, esorbitante e assordante, dei giochi pirotecnici. Il capoluogo siciliano si prepara al secondo anno di festeggiamenti in tono minore, a causa delle restrizioni rese necessarie dall’emergenza sanitaria e, il 15 luglio, giornata del famoso “Festino” di Santa Rosalia, il carro trionfale verrà trasportato – senza pubblico – dalla polizia municipale, insieme alla protezione civile, lungo l’asse di corso Vittorio Emanuele, attraverso i Quattro Canti della città, per poi raggiungere piazza del Parlamento, davanti al Palazzo dei Normanni.

