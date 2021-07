Gli scienziati che definiscono la libertà un'illusione, traditi dalla loro scienza

"Siamo davvero liberi di scegliere?”, si chiede la copertina dell’ultimo numero di Internazionale. Prima ancora di leggere una sola sillaba della risposta e delle informazioni in proposito che la rivista offre, ho già in testa l’ovvia risposta: lo siamo in parte sì e in parte no, in percentuali molto variabili, secondo luoghi geografici, tempi storici, ore del giorno, circostanze ambientali, sociali, carattere e stato di salute. L’esercizio della libertà dipende dall’autocoscienza e dalla cultura, ma in pratica è un atto di volontà, che è forse la più misteriosa delle facoltà umane, perché ha certo qualcosa a che fare con i desideri, senza tuttavia coincidere con essi. Si potrebbe anzi dire che la volontà si manifesta meglio e più distintamente proprio quando respinge i desideri immediati, sa anche metterli da parte dopo averne valutato la qualità, l’origine e le possibili conseguenze. Non credo che si possa e si debba escludere la nostra libertà di scelta. Chi la mitizza si nasconde però troppe cose: a cominciare dalle proprie personali debolezze.

