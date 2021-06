Gli applausi per la scienza e la nostra capacità di inginocchiarci solo a metà

L’applauso di Wimbledon a Sarah Gilbert, volto severo e spaesato, giacca rossa, eleganza naturale dello sguardo e del corpo, è stato liberatorio in ogni senso possibile. Lei ha reso possibile la vaccinazione dei britannici, in prevalenza con AstraZeneca, si è posta per il suo lavoro e la sua ricerca alle origini di una vita rinnovata dopo l’esplosione mondiale di malattia e morte, al punto di inizio di una provvisoria dispersione della paura, di un faticoso e ancora pregiudicabile ritorno a quella normalità che sta nel sacrario di abitudini e tradizioni degli inglesi. Loro, élite in un popolo che ancora considera virtù e dovere come segno di riconoscimento dell’establishment, hanno applaudito il suo nome, la sua discreta e imbarazzata presenza in tribuna, e lo hanno fatto con entusiasmo sportivo, con un’alzata in piedi e un’intensità di spettacolare bellezza.

