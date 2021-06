Il rimpianto di Hervé Guibert per le foto mai scattate, invisibili come fantasmi

Le scatole da scarpe dove teniamo le fotografie di famiglia sembrano bare. Quando le apriamo tornano in vita volti e luoghi spesso dimenticati, figuranti irriconoscibili. Quasi mai queste scene – compleanni, pranzi di Natale, gite in montagna – coincidono con i nostri ricordi. Sono piene di spettri. “Le foto che mi sembrano buone sono sempre quelle non riuscite, sfocate, inquadrate male o scattate dai bambini, e che pur non volendo rimandano al codice viziato di un’estetica fotografica sfasata rispetto al reale”. Contrasto inaugura una nuova collana, Lampi, e pubblica finalmente in italiano “L’immagine fantasma” di Hervé Guibert che uscì nel 1981 quando lui aveva solo ventisei anni. Il romanziere-fotografo scrive questo testo per il rimpianto delle foto sbagliate, quelle che non è riuscito a scattare, foto “che si sono rivelate invisibili, come fantasmi”.

