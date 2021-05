“I cattivi allievi di Nietzsche sono all'origine della decostruzione dell'occidente”

Sotto il nome di Friedrich Nietzsche troviamo tutto e il contrario di tutto. Per più di un secolo il filosofo tedesco non ha smesso di essere reinventato, ricostruito, ristudiato, reinterpretato. Ha attratto reazionari e rivoluzionari, antiborghesi e filocapitalisti, moralisti e immoralisti, antimoderni e ipermoderni. Nel suo ultimo libro, Dans Les nietzschéens et leurs ennemis (Cerf), il celebre storico delle idee Pierre-André Taguieff li passa in rassegna, da Paul Valéry a Peter Sloterdijk, da Thomas Mann ad Albert Camus, da Stefan Zweig a Michel Foucault, da Gorki ad Althusser. Taguieff non è “contro” o “con” Nietzsche, ma “contro e con” lui. La tesi nuova di Taguieff è che Nietzsche, o meglio i suoi epigoni, è il padre dell’attuale ondata di decostruzione che martella oggi in occidente. “L’ideologia della decostruzione è stata formata dalle letture francesi di Nietzsche e in particolare di Heidegger durante gli anni Sessanta e Settanta”, dice Taguieff al Foglio. “La parola ‘decostruzione’ è stata coniata da Gérard Granel per tradurre il termine polisemico usato da Heidegger: ‘abbau’. Fu subito rilevata da Jacques Derrida, che ne fece una bandiera. Fu durante il famoso Congresso di Baltimora tenutosi dal 18 al 21 ottobre 1966, inaugurato con un tributo all’eredità nicciana, che nacque il poststrutturalismo, che doveva essere incarnato da Derrida”.

