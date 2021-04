Mister radio lascia Radiotre

Precario fino all’età di quarantacinque anni, poi improvvisamente vicedirettore, infine direttore. Dal 2009 a ieri. Il più longevo della storia di Radiotre. Dodici anni. Forse tra i direttori più longevi della storia della Rai in generale, di tutte le reti. Radio e tivù. La domanda è inevitabile: ma Radiotre sei tu? “Spesso mi accorgo che ci sono delle incrostazioni. Le osservo. Ci penso. Rifletto su come poterle sciogliere. E alla fine mi rendo conto che in effetti tutte quelle incrostazioni in realtà sono io”. Nessuno prima di te è durato così tanto. “Non saprei, davvero”. Controlliamo su Google. “Meglio di no”. E ora che fai? “Ora vado via. Non per ragioni traumatiche, ma nel più traumatico dei modi: l’età”. Sessantasette anni. Non sembra a guardarti. “Eppure vado in pensione”.

