Anni Venti, la vera data in cui “la neolingua della politica” prende il potere

Sia da destra che da sinistra, il presente sta dando ragione allo scrittore inglese. In perfetto (e inquietante) orario

Quando nel 1949 “1984” di George Orwell fu pubblicato era una distopia: la profezia del mondo terribile, che avrebbe potuto essere, se la democrazia liberale non fosse riuscita a sconfiggere il totalitarismo. Il 1984 è arrivato e passato, e nell’anno 2021 è così diventato una ucronia: una Storia differente che avrebbe potuto essere, ma per fortuna non è stata. Ma davvero è così?

