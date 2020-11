Il vero James Bond

Meglio il libro o il film? L’eterna questione. Molto più rari i casi in cui è meglio l’autore. Mentre ancora si compiange la dipartita dello 007 più leggendario, Sean Connery, mancato la settimana scorsa novantenne, si annunciano nuovi Bond in arrivo, aggiornati ai canoni più contemporanei: il prossimo, “No time to die”, uscirà in primavera, dice, e avrà un Bond femmina e di colore, la anglo-giamaicana Lashana Lynch. E chissà cosa avrebbe detto Ian Fleming, inventore della saga, personaggio bizzarrissimo, scrittore quasi involontario. “Fleming cominciò a scrivere a quarantaquattro anni, perché prima aveva fatto altro”, dice al Foglio Matteo Codignola, editor di Adelphi, per cui sta curando la ripubblicazione di tutti i libri dell’autore britannico. “Era un personaggio stranissimo, con molte anime. Un ragazzo-bene inglese, discendente di una vecchia famiglia, figlio di un ufficiale caduto nella Prima guerra mondiale, e che come tutti all’epoca sognava una carriera militare. Si era iscritto a Sandhurst, l’accademia dove studiano gli eredi al trono. Prima ancora aveva fatto Eton, e con gran disperazione della madre era stato cacciato da entrambe. A un certo punto finisce pure in Tirolo, dove una coppia di inglesi expat eccentrici e coltissimi avevano aperto una specie di college privato, e lui è stato tre anni lì. Arrampicando, sciando, e leggendo tutto quello che trovava a portata di mano in varie lingue. Compresi, soprattutto, alchimia e occulto. A un certo punto si innamorò di un saggio di Jung su Paracelso, e cercò di arrivare allo psicanalista svizzero per tradurre il testo in inglese, e si mise sulle sue tracce con un’impresa da 007: ma come tante cose, o quasi tutte nella vita di Fleming, non andrà in porto”.

