Perché ci vuole fisico. Sean Connery da Bond a Hitchock

Si mise il parrucchino per 007 e fu eletto uomo più sexy del secolo. Vinse un Oscar per “Gli intoccabili” e fu anche accusato di molestie. Un ritratto dell'attore scozzese, morto oggi

A 14 anni Sean Connery lasciò la scuola per fare il garzone del lattaio, a 18 si arruolò nella Royal Navy (poi lo rimandarono a casa per motivi di salute), a 19 era afflitto da precoce calvizie. Recuperò gli svantaggi molto rapidamente: facendo body building (che che all’epoca si chiamava culturismo), partecipando ai concorsi per Mr. Universo, mettendosi il parrucchino in testa per dire “Mi chiamo Bond, James Bond”. Con risultati duraturi: nel 1999 fu eletto “uomo più sexy del secolo”.

Pubblicità

Pubblicità