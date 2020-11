Un topo Firmino vive nel cuore di tutti noi cresciuti a pane e libri

Per la legge del contrappasso, che nell’anno del Covid sembra tradursi costantemente in realtà (dici una scemenza, vieni sconfessato un minuto dopo dai fatti, spesso ti ammali), nella Genova della presunta improduttività senile è stato arrestato un pensionato che rubava libri. Ma non best seller da sosta autostradale. Titoli tipo “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso, “La superba” di Ilja Leonard Pfeijffer (ecco un uomo che tiene alla propria città), o anche “I becchini. L’ultimo inverno della repubblica di Weimar” di Hauke Friederichs. Scelte che denotano un percorso, di collezionismo anche, ancorché più del genere di Marino Massimo De Caro che di Aby Warburg o Karl Lagerfeld con i suoi trecentomila volumi.

