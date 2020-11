Battersi per tenere aperte le librerie ma poi trovare sugli scaffali il libro di Veltroni

Secondo di una serie, anticipato sui giornali come assoluto capolavoro. L'ultimo libro dell'ex sindaco di Roma "non è fatto per piacere a chi lo leggerà, ma per soddisfare la vanità di chi lo ha scritto"

Vibrata protesta per le attività culturali interrotte con il coprifuoco, derivato dal materno ragionamento: “Non vi impedisco di uscire, faccio sparire i divertimenti fuori casa”. Altre voci si erano alzate per la chiusura delle librerie, nella prima puntata della saga “I divieti del Covid”. Ma come, perché, che senso ha, come riusciremo a sopravvivere senza libri, senza teatro, senza cinema? I cervelli appassiranno tra atroci tormenti, invocando la grazia di un po’ di cultura. Tra chi protestava c’era Walter Veltroni, che alle patrie lettere e alla patria arte cinematografica contribuisce ogni volta che può (e può spessissimo, finora ha messo la firma su sei titoli, tra film e documentari, e su una ventina di libri – le prefazioni ormai non si contano, nessuno più di lui ha frequentato il genere paratestuale).

