Roma di scandalo e follia

Il 7 maggio 2018, al Metropolitan Museum di New York, si inaugurava con una grande parata di star e celebrity la mostra “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. Il red carpet fu uno degli eventi più sensazionali dell’anno. Il cardinal Ravasi era fotografato tra Anne Wintour e Donatella Versace, Jennifer Lopez sfoggiava una grande croce di pietre preziose ricamata sul petto, Katy Perry sfilava con due ali d’angelo sulla schiena, Madonna in velo nero con croce luccicante e corona di spine, Rihanna aveva in testa una mitria papale disegnata da Galliano. I visitatori della mostra potevano ammirare cimeli provenienti dalla Città del Vaticano: pregiate vesti papali, talari, accessori preziosi conservati nella sacrestia della Cappella Sistina, tutto messo a confronto con le creazioni dei più grandi stilisti, ispiratisi più o meno direttamente alla ritualità della chiesa. Nella grande sala centrale all’ingresso, un piccolo televisore trasmetteva in loop la sequenza del défilé ecclesiastico di “Roma”, di Federico Fellini. Il cortocircuito tra l’immaginario felliniano, l’evento mondano, la cronaca era assoluto. Tutte le sovrapposizioni possibili tra il glamour, la moda, la religione erano già in quelle immagini che, peraltro, portavano a compimento un’operazione già avviata ai tempi de “La dolce vita”, con l’abito talare sfoggiato da Anita Ekberg, rielaborazione felliniana di una celebre creazione delle sorelle Fontana per Ava Gardner. Già alla fine degli anni Cinquanta, André Bazin aveva ben colto l’importanza di abiti e accessori nel cinema di Fellini: “I suoi personaggi”, scriveva il fondatore dei “Cahiers du cinéma”, “non si definiscono mai per il loro carattere ma esclusivamente per la loro apparenza. Non li cogliamo solo dal volto, dal passo, da tutto ciò che fa del corpo la scorza dell’essere, ma più ancora, forse, da degli indizi più esteriori, dalla frontiera tra l’individuo e il mondo, come i capelli, i baffi, il vestito, gli occhiali”. Come gli occhiali scuri del cardinale della sfilata di “Roma”.

