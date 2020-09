L'ottimismo della ragione, adesso

È solo un grande incompreso, Steven Pinker, quando le sue parole che dovrebbero suonare così cristalline e rincuoranti, così chiare e sollevanti nel riflettere dati e cifre apparentemente incontrovertibili sulle sorti magnifiche e progressive del genere umano nei tempi spesso bui in cui viviamo, vengono accolte dal fastidio e dall’insofferenza di chi ci si aspettava che le apprezzasse? (“Just rejoice!”, come disse Margaret Thatcher alla stampa britannica all’indomani della vittoria nelle Falkland)? O c’è qualcosa di più complesso e oscuro nei suoi vivaci detrattori, in quella parte di American Left che nel suo paese, gli Stati Uniti, gli sta intentando una specie di processo per deviazionismo centrista, eccessivo ottimismo e lesa inclusività, accusandolo non troppo velatamente di essere un trumpiano mascherato?

