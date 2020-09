Roma. Diversity. A mettere in discussione questo must ideologico, ma da sinistra, è un professore dell’Università della California, Russell Jacoby, in un libro pubblicato dalla Penguin, “On Diversity. The Eclipse of the Individual in a Global Era”. Diversità. Chi potrebbe dirsi contrario? Ma per l’uso che oggi se ne fa, una diversità al servizio dell’omogeneità. “Consideriamo Erasmo nel XVI secolo” dice Jacoby al Foglio. “Senza varietà, dice Erasmo, si ‘gracchiano ripetutamente le stesse parole’. Oggi ci muoviamo nella direzione opposta....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.