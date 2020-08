"Essere soli con la ragazza con cui non si è fidanzati è per l’uomo una delizia – esser soli con l’uomo con cui si è fidanzati lo è per la donna”. Bel pensierino, corredato dall’illuminante spiegazione: “Quando la cosa è decisa, vi è sempre per l’uomo qualcosa di analogo alla sensazione di ali tarpate; laddove la donna è consapevole del nuovo potere di espandere le sue ali”. Gli indignati possono sbattere le loro alucce su Twitter, lo scrittore è morto...

