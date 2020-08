Oggi non lo potrebbe girare. Appropriazione culturale, vietato inventarsi una storia simile: due fratelli bianchi che per aiutare l’orfanotrofio rimettono insieme il loro gruppo di rhythm & blues – la musica degli americani neri per gli americani neri, ma siccome “black music” già allora pareva brutto, fu scovata un’etichetta più presentabile. Nel 1980 per fortuna si poteva. E vediamo chi oserà dire che il mondo sarebbe migliore, senza “I Blues Brothers”. John Landis compie oggi 70 anni. John...

