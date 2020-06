Roma. Topple the racists. E una mappa con sessanta statue in trenta città inglesi di cui si chiede l’abbattimento in omaggio al movimento nato negli Stati Uniti in seguito all’uccisione di George Floyd. E’ il sito del movimento che ha preso vigore dopo che a Bristol una folla ha gettato in acqua la statua del filantropo e proprietario di schiavi Edward Colston. Poi le proteste sotto ai monumenti londinesi di Churchill, Gandhi e Lincoln. E il sindaco, Sadiq Khan, che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.