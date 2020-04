La banca del dopo

La storia magari non è nuovissima, però molto attuale mentre si aspettano ricostruzioni e prestiti e in generale role-model da utilizzare per tirar su lo spirito italico fiaccato. E allora ci vorrebbe un film o un’opera teatrale, tragica o buffa non importa, per la saga di Amadeo Peter Giannini, fondatore della “più grande banca d’America”, che a cavallo dell’Ottocento fece l’impresa con la sua Bank of Italy poi Bank of America, prestando ai poveri senza garanzie dopo le calamità. La...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.