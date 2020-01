Peggio dei compleanni sono solo i non compleanni di gente morta e sepolta

Di quale anniversario moriremo oggi? Chi, proprio oggi, compirebbe anni che non compirà? Chi, in data odierna, se n’è andato per sempre e va importunato con la nostra sensibilità e un bel ricordo calendarizzato collettivo? La domanda sorge spontanea: gli anniversari aiutano a vivere o a morire meglio? Sfogliando i social e cliccando sui giornali, si direbbero entrambe le cose. Aiutano noi che viviamo a vivere nell’illusione che non si muoia mai per davvero, gratificando la nostra magnanimità di celebranti...

