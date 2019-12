Erdogan e la libertà alla turca

Roma. Non si placano le polemiche sul Nobel per la Letteratura allo scrittore austriaco Peter Handke. Il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha chiesto di togliere il premio all’autore della “Infelicità senza desideri”, colpevole di essersi schierato con i serbi durante la guerra balcanica: “Il Nobel a Handke è una vergognosa decisione che deve essere annullata. @nobelpriz: Come può premiare qualcuno che non ha coscienza?”. La Turchia si è messa alla testa di una serie di paesi musulmani che...

