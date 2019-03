Ben vengano i libri per bambini distribuiti con l’Happy Meal di McDonald’s

E’ legittimo fondare la cultura di una nazione sulle patatine fritte? Questa è la domanda sottesa all’ultima polemica culturale francese, con fior di petizioni contro lo stand di McDonald’s al Salone del libro per ragazzi di Montreuil, nonché contro la promozione che, in tutte le filiali, consente di ricevere in regalo un libro Hachette per bambini insieme a ogni Happy Meal, in alternativa al tradizionale giocattolino. Polemica a scoppio ritardato, in effetti: questa promozione è attiva da quattro anni e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.