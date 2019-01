Forse stufi di link complottisti, i consumatori tornano ai media tradizionali

New York. Secondo l’Edelman’s Trust Barometer, che è una ricerca fatta ogni anno da 19 anni per misurare l’indice di fiducia nelle istituzioni, nel mondo degli affari, nei media e nei luoghi di lavoro, i consumatori stanno tornando ai media tradizionali per informarsi dopo gli anni della sbornia da social media e dopo il picco negativo di fiducia del 2016. Il numero di chi consuma media tradizionali una volta alla settimana o di più e condivide il contenuto nel 2018...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.