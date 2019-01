Diceva il grande impresario ottocentesco Domenico Barbaja, mettendo in scena in tutta Europa opere italiane comprensive di balletto particolarmente ingrate a Beethoven, che “il pubblico deve essere intrattenuto” e fatto divertire. Naturalmente non sapeva a quali protagonismi a fini mediatici e a quante compiacenze per assicurarselo avrebbero dovuto sottoporsi due secoli dopo i suoi successori più famosi e di maggiore successo artistico ed economico, Carlo Fuortes al Teatro Costanzi e Alexander Pereira alla Scala, ma anche Rosanna Purchia al San...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.