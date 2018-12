L'Ungheria rabbiosa di Orbán che somiglia così tanto ad Anna Édes

Il cuore dolce della Mittleuropa è in tumulto. I cronisti stanno cercando di capire, in queste ore, in che modo e se la rabbia dei gilet gialli sia apparentata a quella degli ungheresi che per giorni e notti sono scesi in piazza contro la “legge degli schiavi” appena approvata dal governo di Victor Orbán, che consentirà ai datori di lavoro di richiedere ai propri dipendenti fino a 400 ore di straordinari e di ritardare il saldo dei loro stipendi anche di tre anni – praticamente una corvée contemporanea.

Questa Ungheria così intensamente rabbiosa e un po' spiazzante (il consenso per Orbán è sempre stato molto forte – La Stampa lo definisce addirittura plebiscitario) assomiglia ad Anna Édes, la protagonista del romanzo omonimo di Dezsó Kosztolányi, pubblicato nel 1926 e arrivato in Italia, per la prima volta in edizione integrale, il mese scorso, per Anfora Edizioni.

La trama. È l'estate del 1919, a Budapest, e la Repubblica Sovietica Ungherese guidata da Béla Kun e dai suoi 33 commissari del popolo è appena caduta. Sono spaventati e immobilizzati tutti: i borghesi, i proletari, i soldati e pure Kun, che infatti fugge a bordo di un aereo (guida lui, tanta è la fretta che ha di sparire). Il Trianon, l'accordo post bellico che nel 1920 mutila il paese di buona parte dei suoi territori, lasciandone dimezzata l'identità, è già nell'aria.

Anna ha vent'anni e viene assunta come domestica dal signore e dalla signora Vizy, su insistenza di lei, che come tutte le borghesi di Budapest è ossessionata dalle cameriere e al suo servizio vuole la migliore di tutta la città e ne prova e cambia a decine, finché non arriva lei, Anna, la sua Anna, che si sveglia alle 4 del mattino e rassetta tutto ed è umile, onesta, da un certo in punto in poi anche devota. La signora Vizy mette alla prova Anna in ogni modo, prima la umilia e la strapazza, poi la tratta come una bomboniera, la fa sentire di casa, persino di famiglia, tanto che la ragazza comincia a vantarsi di avere i padroni migliori del mondo, gioisce quando le vengono regalati gli utensili, chiama le cose di casa “il nostro cavatappi, il nostro setaccio, il nostro questo, il nostro quello”.

Se per metà del libro Anna crede che non si abituerà mai a quella famiglia, poi finisce assorbita (s'illude), avviluppata dal tepore borghese, smette di sentirsi separata, dimentica la sua classe, quasi crede che la sua adozione sia avvenuta. In verità, come nota Antonella Cilento nella postfazione al libro, Anna viene mangiata, perché quell'Ungheria “è un mondo dove, se si è appetitose, si viene mangiate, e tutti divorano tutti, nell'indifferenza prescritta dalla regola sociale”. Presto, come vogliono le trame classiche delle storie di cameriere, Anna viene sedotta da un membro della famiglia, il nipote stronzo e scalcagnato dei Vizy, che la violenta. Tutto precipita e lei ammazza, con lo stesso coltello che aveva chiamato “il nostro coltello”, prima la signora Vizy e poi suo marito.

La sua è una rivolta improvvisa e non è solo una risposta allo stupro, ma – di più, molto di più – alla consapevolezza, altrettanto improvvisa, che la sua devozione non sarà mai premiata con il salto di classe, l'uguaglianza: capisce che non potrà che rimanere serva. In una delle conversazioni tra gli amici e i frequentatori di casa Vizy, sempre distaccati dalla storia, da quello che succede fuori, rintronati dai loro salotti ovattati e illusi che il loro status sia inscalfibile, uno di loro dice a un certo punto: “La gente semplice, che occupa il gradino più basso della società, ragiona per estremi. Possiede molta più capacità di immaginazione di quanta potremmo attribuirne loro. Non s'accontenta di mezzi risultati. Vuole diventare padrona, ma completamente padrona. Oppure rimanere serva, ma completamente serva. O l'una o l'altra. Il resto è commedia”.

C'è anche questo, nell'assassinio che compie Anna: mi avete fatto annusare il potere, lo voglio tutto, è un mio diritto, non tornerò servetta, a costo d'ammazzarvi. Se il servo diventa padrone, nota ancora Cilento, è il più spietato dei padroni, un autentico tiranno: “Dunque, è inutile concedere alla cameriera di sedere a tavola con i padroni di casa, poiché ne verrebbe umiliata, ma bisogna dentro di sé vederla seduta a tavola tutti i giorni. Un mutamento interiore impossibile per i semplici e avari Vizy”. Orbán incarna quell'avarizia, ha tradito i semplici come i Vizy hanno tradito Anna. E tradire una promessa di identità nuova, finalmente compatta (Orbán, ha incarnato quella promessa) in un paese che dal 1920 vaga e combatte per ricomporsi, è un errore che difficilmente può venire perdonato, anche da un popolo fedele di una fedeltà “plebiscitaria”.