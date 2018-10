Lo scrittore e il suo doppio

È sbarcato a Capri per il premio Malaparte. Sembra un presidente in pensione, o un attore. “Intellettuale è una brutta parola in America” Dritto dritto, l’occhio ceruleo, la giacca da americano tranquillo, Richard Ford sbarca a Capri per ricevere il premio Malaparte. Lo scrittore americano settantaquattrenne è accompagnato dalla moglie Kristina, che lui ringrazia ogni trenta secondi (“devo tutto a lei”, “è lei che mi ha salvato la vita”, dice lui. Loro scrivono, leggono, vivono insieme, nel Maine). E viaggiano....

