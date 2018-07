Mentre Matteo Salvini, ministro dell’Interno, chiedeva che nessuno scendesse dalla nave a Trapani, se non in manette, e aggiungeva: “La pacchia è finita”, un bambino palestinese che stava su quella nave da quattro giorni ha visto il suo primo tramonto sul mare. Mentre si consumava una probabile rissa tra esseri umani disperati, il bambino ha chiesto agli adulti che cosa fosse quella palla, non aveva capito che è il sole, e che quella luce prima di finire nel mare diffonde...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.